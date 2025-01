​Elections à la Chambre d’agriculture : le STC "perplexe quant au positionnement des candidats à la présidence"

C’est aujourd’hui que débute officiellement la course aux élections de la Chambre d’Agriculture de Corse, et ce jusqu’au 31 janvier 2025. En lice, Jean-Baptiste Arena et Joseph Colombani, deux candidats issus de mouvements nationalistes se disputent la présidence de la structure régionale. Pour autant, comme il l’avait déjà annoncé, le STC ne prendra parti pour aucun des deux candidats, les taclant même au passage sur leur positionnement : « Le STC a toujours été fidèle à sa ligne de conduite, en étant présent à travers nos listes représentatives des salariés, mais en refusant de prendre parti, pour un quelconque candidat en lice pour l’accession à la présidence de la chambre d’agriculture. Notre engagement reste et restera celui du combat infatigable aux côtés des personnels, et jamais celui des intérêts patronaux. D’ailleurs, nous restons perplexes concernant le positionnement des candidats à la Présidence, tous deux de tendance nationaliste, qui ont fait le choix de soutenir officiellement des représentants syndicaux issus de différentes confédérations syndicales françaises » a notamment fustigé Jean-Toussaint Poli, secrétaire général de Corse du Sud du STC avant d’ajouter : « cette attitude renforce notre conviction que seule une forte mobilisation pour le STC pourra garantir une représentation véritablement fidèle aux intérêts des salariés ».



Vigilance sur la procédure électorale



Le STC, par l’intermédiaire de Jean Brignole, a également appelé à la vigilance quant au mode d’élection : « Les électeurs recevront par voie postale le matériel et la procédure de vote (…) Certains ne sont pas forcément au courant qu’ils doivent recevoir une enveloppe pour pouvoir voter. Si jamais, ils ne reçoivent pas l’ensemble du matériel électoral, nous les invitons à se tourner vers la Préfecture de Corse, chargée de l’organisation de ces élections. Nous appelons avec force tous les salariés du secteur agricole à exprimer leur voix en faveur du STC ».



Au mois de décembre 2024, le Syndicat des travailleurs corses (STC) avait présenté ses deux listes candidates aux prochaines élections professionnelles à la chambre d'agriculture de Corse, dans les collèges 3A (salariés de la production agricole) et 3B (salariés des groupements professionnels agricoles). « Ces élections revêtent une importance capitale car elles auront une incidence directe sur notre représentativité au sein du Conseil des Prudhommes. Elles marquent une nouvelle étape dans l’engagement sans faille pour défendre les droits des salariés du secteur agricole, pilier stratégique et historique de notre économie et de notre identité nationale ». Pour la première fois, les 3 000 salariés concernés sont appelés à élire leurs représentants au niveau régional et non plus départemental, entre le 15 et le 31 janvier 2025.