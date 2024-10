​Décisions arbitrales défavorables : L’ACA hausse le ton et demande la venue du directeur de l’arbitrage français à Ajaccio

72 e minute de jeu au stade de la Licorne, Moussa Soumano, est victime d’un tacle par derrière en pleine surface de réparation de la part de Kaiboue, le défenseur amiénois. Mr Ahmed Taleb laisse inexplicablement jouer. Pire, il expulse dans la foulée, Yohan Cavalli, le directeur sportif, mécontent de la décision arbitrale. Une injustice qui intervient après les oublis face à Lorient, mais aussi la main flagrante non sifflée en pleine surface de réparation caennaise, ou encore les cartons rouges sortis bien trop rapidement face à Martigues. Ce samedi après-midi, outre le penalty oublié sur Soumano, Ibayi est lui aussi victime d’un tacle appuyé en pleine surface, là encore non sanctionné. Amiens obtiendra même un second penalty dans le même match de manière très généreuse. "U troppu stroppia" pour les dirigeants ajacciens.



« Des décisions à géométrie variable »



Face à cet enchaînement de mauvaises décisions, le club ajaccien a décidé d’hausser le ton en demandant la venue d’Anthony Gauthier, le directeur de l’arbitrage du football français : « Une nouvelle fois cette saison, l’ACA subit l’arbitrage… une fois de trop ! Cet après-midi à Amiens, Moussa Soumano est victime d’une faute à hauteur de la surface de réparation. Mais l’arbitre de la rencontre n’a pas jugé bon d’accorder cette faute, sanctionnable d’un coup franc ou d’un penalty. Annihiler une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but en commettant une faute, une faute grossière et un tacle pouvant mettre en danger l’intégrité physique de l’adversaire est sanctionnable selon l’appréciation... Cette non-décision, change le cours du match puisqu’elle intervient à un moment crucial de la partie. Un moment durant lequel l’ACA aurait pu revenir au score. Aujourd’hui, l’AC Ajaccio s’interroge face à ce scénario qu’il subit et qui se répète de match en match comme la main grotesque à Caen qui a fait sourire jusqu’à son auteur ou encore la faute non sanctionnée sur Sollacaro à Lorient (alors que l’ACA a écopé d’une expulsion pour le même geste dans le même match) … bref, des décisions arbitrales qui semblent à géométrie variable ou difficilement compréhensibles. L’AC Ajaccio demande donc officiellement la venue de Monsieur Anthony Gautier, directeur de l’arbitrage, à Ajaccio, afin de mieux comprendre les décisions qui ont lésé son équipe jusqu’ici dans le championnat de Ligue 2. La direction du club l’avait déjà sollicité et n’a obtenu jusqu’ici qu’un entretien oral il y a moins d’une semaine… L’AC Ajaccio est plus que jamais déterminé à se battre contre l’injustice et à œuvrer en faveur de l’équité sportive… pour tous ».

Reste maintenant à connaître la réponse de la direction de l’arbitrage et notamment d’Anthony Gauthier.

Viendra -t-il à Ajaccio pour s’expliquer ? Réponse dans les prochains jours.