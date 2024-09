​Ajaccio : première édition du « Run and Gun » ce week-end à Vignetta

Endurance, calme et précision, voici les qualités qui vous seront requises pour la première édition du « Run and Gun », organisée par la section Cross Biathlon du CO Porticcio et son responsable Alain Mazoyer : « Le Cross Biathlon, c’est la discipline que nous avons l’habitude de voir à la télévision, mais là on va remplacer les skis par la course à pied. Cela faisait un moment que je cherchais une discipline ludique autour de la course à pied. Nous souhaitons pérenniser cette discipline, pour nous retrouver de temps en temps, aussi bien sur un stade d’athlétisme, que dans le sable, par exemple, ou même sur un trail. C’est une discipline qui offre beaucoup de perspectives, et qui va, j’en suis certain, plaire aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Nous avons déjà fait des tests avec des plus jeunes et ils adorent ! »



Un tour de pénalité de 70 mètres pour chaque cible ratée

Concrètement, les participants doivent effectuer 5 tours de course à pied d’une longueur de 800 mètres, entrecoupés de deux séances de tirs (à la carabine laser), en position couchée et debout. « Vous avez cinq cibles à 10 mètres du pas de tir. Selon le nombre de cibles que vous ratez, vous devez faire un nombre équivalent de tours de pénalité d’une longueur de 70 mètres ! C’est une discipline qui s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir un nouveau sport. Il faut aussi aimer courir, évidemment, et aimer le tir tout en prenant du plaisir. »



Une centaine de participants sont attendus pour l’occasion avec quatre sessions prévues entre samedi et dimanche. Dans chaque session, trois départs individuels avec 10 participants en même temps, qui auront chacun accès à leur pas de tir. Les temps devraient osciller entre 30 et 45 minutes selon le niveau de chacun. À l’issue de ces phases préliminaires, une compétition de poursuite sous forme de finale se déroulera avec les 10 meilleurs temps. Les épreuves peuvent se dérouler en individuel ou sous forme de relais en duo. Les inscriptions peuvent encore se faire sur le site www.sportimers.com.