​Ajaccio : dernière ligne droite pour les championnats du monde d’apnée AIDA

Anne-Sophie Passalboni, 8e de l’épreuve sans palmes



Lors des premières épreuves, les Croates Peter Klovar (93 m) et Vitomir Maricic (82 m) se sont distingués dans l’épreuve sans palmes. Le local Abdelatif Alouach a obtenu une méritante 3e place (72 m) malgré son rôle d’organisateur, juste devant Nicolas Jaouen (4e) : « Nous avons des nuits très courtes, et c'est presque un miracle de finir à la 3e place après cette plongée à 72 mètres. Je suis très content de ce résultat ! ».



Chez les femmes, Mariana Gillespie, qui concourt sous bannière neutre, s'est imposée avec 96 mètres, devant Enchante Gallardo (USA) et Talya Davidoff (RSA). Dans la catégorie bi-palmes, la Polonaise Maria Klovar (66 m) a remporté l’épreuve devant Lauren Matevish (USA) et Marine Simonis (BEL). Notre talentueuse confrère Anne-Sophie Passalboni, en pleine ascension dans le monde de l’apnée, a terminé à une encourageante 8e place après une descente à 72 mètres : « Je suis très contente de ce résultat. Pour moi, ce mondial est surtout un entraînement grandeur nature. Malgré cela, j’avoue avoir été très stressée avant le début de la compétition. Je savais que je n’allais pas monter sur le podium cette année, car ces championnats sont très relevés. Je suis quelqu’un de très détendue dans la vie de tous les jours, mais l’approche de la compétition est totalement différente. Malgré tout, j’ai fait ce que je savais faire. Je ne m’attendais pas à un si bon classement. C’est de bon augure pour la suite ».



Emilie Bertrand-Lucchesi et Chantal Marzin terminent respectivement 16e et 17e avec des descentes à 55 et 50 mètres de profondeur.



Les compétitions se poursuivent aujourd'hui avec les épreuves sans palmes pour les hommes. Alexey Molchanov a réalisé un record du monde ce mardi matin avec une descente à 125 mètres en bi-palmes, après avoir été victime d'une syncope lors de l’épreuve sans palmes quelques jours auparavant. Une performance exceptionnelle !



Les championnats du monde se concluront ce dimanche avec la cérémonie de clôture et la remise des médailles. En attendant, le village des championnats du monde continue de vibrer au rythme de l’apnée avec des conférences et des animations toute la journée, sur le quai des Torpilleurs