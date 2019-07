​ACA : un nul face au Havre mais un contenu encourageant (2-2)

C’est une équipe ajaccienne au visage new-look qui accueille Le Havre à Timizolu à l’occasion de la première journée de Ligue 2. L’incertitude, côté « rouge et blanc » est de savoir si le groupe, qui n’a enregistré que quatre arrivées sur le tard-pour les raisons que l’on sait- est en mesure de tenir la route en ce début de saison. De surcroît avec la bagatelle de sept matchs (huit si l’ACA bat Valenciennes lors du premier tour de la coupe de la Ligue, le 13) d’ici le 30 août !

Une incertitude vite levée avec une équipe très joueuse qui, avec un scénario contraire, aura eu les ressources mentales pour aller sauver le point du match nul à quelques minutes de la fin. L’ACA aurait sans doute mérité mieux mais un bon début dans l’ensemble.

On ne pouvait même rêver d’une meilleure entame côté « rouge et blanc ». On joue à peine depuis 4 minutes quand Cavalli, excellent tout au long de la rencontre, combine avec Coutadeur dont le centre trouve la tête de Courtet qui ouvre son compteur (4e). L’ACA est tout proche de faire le break quand Bayala déboule sur le flanc gauche et centre devant le but adverse. Courtet est trop court d’un crampon et Zady frappe dans le petit filet. Le ton est donné et les Havrais vont passer un premier quart d’heure difficile. Le jeu s’équilibre, ensuite, et les visiteurs commencent à pointer le bout de leur nez, notamment sous l’impulsion de Assifuah, très actif sur son côté droit ou Dina Imbebe, auteur d’une belle frappe (16e). L’ACA veille au grain et vire logiquement en tête à la pause.



Kadewere provoque, Courtet remet les pendules à l’heure

Changement de décor au retour des vestiaires. Sur un service de Bayala, Cavalli manque le break (50). Dommage car les Havrais sortent enfin de leur torpeur et prennent les commandes de la rencontre. Sans, toutefois, se créer de véritables occasions. Les Ajacciens reculent et vont commette une erreur lourde de conséquence. À la suite d’un ballon perdu au milieu de terrain par Laçi, Kadewere file au but et se fait stopper illicitement par Leroy. M.Millot désigne le point de pénalty. L’attaquant havrais égalise…et célèbre façon Deppay et Mateta ce qui ravive les souvenirs de mai 2010 (72e). Résultat, quelques minutes d’échauffourées et une tension qui monte d’un cran. L’ACA accuse le coup quelques instants, le temps pour Dzabana de débouler à droite et d’offrir le doublé à Kadewere (76e). Dur. D’autant que les Ajacciens éprouvent des difficultés à prendre le jeu à leur compte. Ils auront, toutefois, et grâce à un très bon coaching, les ressources mentales pour égaliser. Bien servi par El Idrissy, Tramoni s’enfonce dans la surface adverse avant d’être bousculé par Camara. Courtet égalise et signe une entame prometteuse sous ses nouvelles couleurs. À l’arrivée, un nul qui laisse sans doute des regrets mais un contenu très encourageant.



Football Ligue 2 1ère journée

Stade François Coty

ACA-Le Havre 2-2 (1-0)

Temps chaud

Spectateurs : 4500 environ

Arbitre : M. Millot assisté de MM. Luzi et Drouet

Buts :

ACA : Courtet (4e et 83e s.p.)

Le Havre : Kadewere (73e s.p. et 76e)

Avertissements :

ACA : Choplin (49e), Cavalli (66e), Leroy (70e), Courtet (83e)

Le Havre : Coulibaly (66e), Thiaré (71e), Kadewere (74e)

Expulsion : Coulibaly (86e) au Havre

ACA

Leroy- Lejeune, Choplin, Avine, Huard- Coutadeur, Laçi (Corinus 87e)- Bayala (Tramoni 81e), Cavalli (cap. El Drissy 78e), Zady- Courtet- ent : O.Pantaloni

Le Havre

Gorgelin- Bese, Mayembo, Camara, Coulibaly- Dina Ebimbe, Fontaine (cap.)- Thiare (Abdelli 74e), Assifuah (Dzabana 63e), Bonnet (cap.Gueye 56e)- Kadewere- ent : P. Le Guen