​« Cullegiale » : 350 collégiens aux côtés des Muvrini le 28 mai 2024 au Palatinu d’Ajaccio

Créé en 2016, « Cullegiale » est un projet musical coordonné par Julien Comelli, professeur de Physique-Chimie bilingue au lycée Fesch d’Ajaccio, qui explique la démarche : « Cullegiale, c’est 350 élèves qui seront présents sur scène avec I Muvrini. Cette année, 15 collèges, issus de toute la Corse se sont ainsi mobilisée pour trouver des fonds pour le financier, le transport sur Ajaccio, et les nuits d’hôtel. C’est une joie de les accueillir et de les retrouver pour une belle fête qui s’annonce le 28 mai ».



Un SMS de Jean-François Bernardini, comme point de départ



Après un premier concert en 2016, puis un deuxième en 2019, la 3e édition est de retour, après plusieurs années perturbées par la crise Covid : « La première année, c’était difficile de trouver des classes candidates, la 2e année, c’était moins dur et pour cette 3e édition, il a fallu refuser du monde ! » poursuite le coordonnateur du projet. « Cette idée est née d’un texto reçu par Jean-François Bernardini, quand j’étais en cours avec mes élèves, qui me demandait si nous avions une chorale au collège. J’ai répondu « Non », mais que nous pouvions en créer une. Et de là, est née cette folle idée des Cullegiale ».



Une idée un peu folle, née d’un texto de Jean-François Bernardini, et qui s’est propagé aux quatre coins de l’île, avec pour objectif, d’associer le chant et la langue, pour un même message : celui de la paix : « Le but, c’est de mettre les jeunes ensemble sur scène, de les sortir de ces réseaux sociaux et de monde virtuel. Et, que pour faire quelque chose, il faut travailler. Mais qu’ensemble on peut faire beaucoup. Un projet comme cela demande une implication énorme. Il faut apprendre les chansons, apprendre à écouter, cela permet de réapprendre aux jeunes le goût de l’effort à travers le chant et la langue corse. Certains ne parlent pas le corse, d’autres ne chantent pas, certains ne parlent pas le corse et ne chante pas du tout, mais avec du travail et de la volonté, tout le monde y arrive ! D’autant que certaines chansons d « ’I Muvrini »font passer des messages très importants et que les chanter permettent de ressentir toutes ces émotions ».