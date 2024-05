Furiani : La CGT et le STC du Leroy-Merlin appellent à la grève ce jeudi

​ Les syndicats CGT et STC du Leroy-Merlin situé à Furiani ont émis un appel à la grève pour ce jeudi 16 mai. Les motifs de cette mobilisation sont liés à des revendications salariales et sociales jugées insatisfaisantes par les salariés et leurs représentants syndicaux.



Dans un communiqué commun, les syndicats expriment leur mécontentement concernant la politique économique et sociale menée par la direction de l'entreprise. Ils dénoncent notamment le manque de considération à l'égard des salariés malgré leurs efforts et leur implication quotidienne.



Les griefs des syndicats portent principalement sur les évaluations individuelles annuelles jugées décevantes, l'absence d'augmentation salariale générale en début d'année et la réduction des primes d'intéressement et de participation sur les dernières années. La direction est également critiquée pour son manque de réactivité face aux demandes de reconnaissance et d'écoute des revendications légitimes des salariés.



La CGT et le STC réclament ainsi une politique salariale pérenne qui valorise réellement l'investissement des salariés ainsi qu'une politique sociale plus attentive aux attentes des employés.« Reconnaissance et considération, deux notions fondamentales, qui devraient être l’essence même d’une entreprise dite - familiale -, sont laissées sur le bord du chemin au profit d’une politique économique axée sur le grand capital, le rendement à tout prix et les investissements externes. Il est temps d’investir sur le cœur de l’entreprise que sont les salariés ».