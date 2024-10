​« Ajaccio Le Mouvement » à la rencontre des habitants des Salines

Des terrains de pétanque, une guinguette en bois, et même maintenant une terrasse abritée, la place Jean Casili est désormais le cœur battant du quartier des Salines à Ajaccio, depuis sa rénovation datant de 2018. C’’était aussi le rendez-vous donné par les cadres d’Ajaccio Le Mouvement pour y faire sa rentrée politique et aller à la rencontre des habitants et des problématiques liées à l’entrée de ville. Une cinquantaine d'entre eux y ont répondu favorablement ce samedi matin. Pour Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio : « Nous poursuivons notre objectif d’aller à la rencontre de nos concitoyens dans ce choix de proximité, au regarde de l’actualité débordante que nous avons en termes de projets structurants. Il est important de s’assurer que ce que l’on fait sur notre territoire est bien compris par la population. Il est important de confronter tous les points de vue de notre projet « Ajaccio 2030 ». Notre mouvement c’est avant tout le parti des Ajacciens ».



Un quartier au cœur des enjeux de mobilité urbaine

C’est dans cette optique, et celle des prochaines élections municipales, que la formation créé en 2018 par Laurent Marcangeli a organisé sa rentrée politique dans un quartier, ayant bénéficié d’une rénovation urbaine, dans le cadre du plan ANRU, mais appelé à être au cœur des enjeux de mobilité avec le projet de réhabilitation de l’entrée de ville : « C’est un quartier, comme celui des Cannes et de Noël Franchini, qui sont en repli des réseaux urbains, avec une problématique de liaison des grands ensembles urbains, que constituent l’hypercentre et le Stiletto. Les Salines, sont encore appelés, à jouer un rôle important dans ces futurs projets ».