Zonza : Marcandria Peraut présente "Entre histoire officielle et mémoire collective



Le doctorant Marcandria Peraut, sous la direction d'Eugène Gherardi en codirection avec Jean-Guy Talamoni, animera une conférence intitulée "Entre histoire officielle et mémoire collective. Usage, réception et métamorphose de la mémoire paolienne (XIX-XXIe siècle)" le 17 avril à 16h00. Cet évènement est organisé en partenariat avec l’université et le CNRS.





La conférence se concentrera sur l'analyse et la comparaison entre l'histoire officielle et la mémoire collective au sein de la société corse, en mettant en lumière l'importance de l'emprise et de l'évolution de la mémoire collective sur les faits réels de l’histoire, notamment dans le cadre de la figure tutélaire de Paoli à la période de la transition mémorielle du XVIIIe siècle à nos jours."



La conférence abordera les mécanismes de "socle ultre-paolisé" et "souterraines" et entrera dans le détail des concepts de "conséquences", "complaisances" et "souterraines" dans le contexte de la révolution mémorielle.



Cet évènement constitue une belle opportunité pour comprendre les nuances du développement de la mémoire collective et son impact sur le développement de la société corse depuis 1755 jusqu'à aujourd'hui, en s'appuyant sur des études historiques et anthropologiques approfondies.