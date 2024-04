ZONZ’ART : Appel aux artistes pour une exposition immersive au cœur de Zonza



La Commune de Zonza Santa Lucia invite tous les artistes locaux à rejoindre l'aventure artistique de l'été lors de l'exposition ZONZ’ART, qui se tiendra le 12 juillet 2024 au cœur du village pittoresque de Zonza, aux pieds majestueux des aiguilles de Bavella.



Après le succès retentissant d'Art in Pinareddu au bord du littoral, ZONZ’ART prend une nouvelle dimension en montagne pour célébrer la créativité et l'engagement artistique dans un cadre naturel unique. Cette année, l'exposition met à l'honneur le thème de la Résistance, emblématique de la Corse et de l’Alta Rocca, offrant ainsi aux artistes une toile fertile pour exprimer leur vision artistique.





Que vous soyez peintre, sculpteur, photographe ou artiste dans toute autre discipline, cet appel à candidature vous est destiné. Participez à cette expérience artistique exceptionnelle en soumettant votre dossier avant la date limite du lundi 27 mai 2024 à l'adresse email : culture@zonza.corsica.



Les critères de sélection



1. **Biographie artistique** : Présentez votre parcours artistique en 200 mots maximum, mettant en lumière vos inspirations et votre évolution artistique.



2. **Démarche artistique** : Décrivez votre approche artistique en relation avec le thème de la Résistance en 300 mots maximum. Comment ce thème résonne-t-il dans votre travail artistique ?



3. **Visuels de vos œuvres** : Joignez jusqu'à 5 images de vos créations au format jpeg pour illustrer votre talent et votre style artistique.



4. **Argumentation supplémentaire** : N'hésitez pas à inclure tout élément pertinent qui pourrait renforcer votre candidature.







Les dossiers seront évalués par un comité de sélection composé de professionnels de l’art et de la culture. Les artistes sélectionnés auront l'opportunité de présenter leurs œuvres lors de ZONZ’ART et de participer à un dialogue créatif avec le public et d'autres artistes émergents et confirmés.