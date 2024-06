« Voyage Onirique à la Rencontre de l’Univers » c'est un spectacle immersif, organisé dans des églises et cathédrales, combine une musique originale de détente et de méditation avec de magnifiques vidéos sur l’Univers et des tableaux animés réalisés par une artiste peintre utilisant des techniques innovantes comme le « pourring ».



La bande son et les images sont projetées sous forme de mapping sur les murs, le toit et dans la nef, créant une expérience visuelle et sonore spectaculaire. Un jeu de lumières multicolores en dégradé ajoute une ambiance chaleureuse à l'édifice.



Ce concept inédit en Corse, et également sur le continent, met en avant des talents locaux. Les premières dates sont déjà validées : Sisco, St Florent, Île Rousse, Pietrabugno, Lucciana, Corte et Patrimonio. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans un voyage onirique au cœur de l’Univers.