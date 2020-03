Une nouvelle traduction des "Lettres de Pasquale Paoli" de Niccolò Tommaseo

Le recueil du grand intellectuel et lexicographe italien Niccolò Tommaseo publié en 1846 n’avait jamais été traduit in extenso en français et certaines lettres jamais republiées ni traduites. Il est désormais accessible et disponible, dans une version traduite et commentée par Évelyne Luciani.

Cet ouvrage est à la fois un recueil de correspondance, une introduction à la biographie d’un grand homme des Lumières,

mais aussi une découverte de la Corse, de sa société, de ses mœurs et de son histoire.