Une « Pagnolade » au théâtre Sant’Angelo à Bastia

Les comédiens de la troupe de théâtre amateur « I Scemi » seront sur scène ce premier week-end de décembre avec une « Pagnolade »





Ex « U Teatru per Tutti », avec cette nouvelle appellation « I Scemi » tenteront de relever le défi de présenter une Pagnolade*, offrant une vision caricaturale basée sur une adaptation de certains extraits de l'œuvre de Marcel Pagnol « Ceci en toute modestie bien sûr » souligne Fabienne Nicolini qui conduit la troupe. « La mise en scène est collégiale avec autour de moi les fidèles que sont les Carole Bassi, Évelyne Zanaldi, Fabienne Nicolini, Léa Testini, Renée Mariani, Christophe Dael, Pierrick Campocasso, Tristan et peut être des surprises ». Oh peuchère, des moments emplis de bonheur et de bonne humeur à Sant’Angelo samedi 2 décembre à 20h30 et dimanche 3 décembre à 16h.



*Réservation au 07-68-80-03-60.