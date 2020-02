Un atelier d'initiation théâtre à la médiathèque Sampiero

La Médiathèque Sampiero propose chaque 4ème mercredi du mois de 10h30 à 12h, un atelier d’initiation théâtre.

Si vous avez plus de 8 ans venez vous inscrire ! Par le biais d’exercices ludiques, de jeux, d’impros, et plus encore... vous pourrez découvrir l’univers du théâtre. Un beau moment d’apprentissage dans la détente et la bonne humeur ! Animation gratuite. Inscription obligatoire à l’accueil de votre médiathèque ou au 04.95.51.11.50.