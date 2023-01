Tallone : une sortie ornithologique le 4 février

Les sorties d’observations de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Tallone débutent samedi 4 février par une matinée consacrée à l’observation des oiseaux hivernants sur les étangs de Terrenzana et de Diana.L’équipe du CPIE Centre Corse A Rinascita organise une promenade de découverte accompagnée d’un guide ornithologique, de 9h à midi, le long des deux étangs, avec pour départ le deuxième parking de Terrenzana.Le sentier est accessible à tous les publics, petits et grands, et des jumelles seront mises à la disposition des participants.Prévoir de bonnes chaussures, chapeau ou casquette, de l’eau et de quoi pique-niquer pour ceux qui le désirent.Sortie gratuite.Pour plus d’info : 07 88 17 77 98 ou pdejeumont@cpie-centrecorse.fr