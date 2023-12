Sting en concert à Ajaccio le 1er aout 2024

La star anglaise Sting sera la tête d’affiche de l'air Festival à Ajaccio le 1er aout 2024 sur la place du Casone. L’artiste viendra jouer ses plus grands titres qui ont marqué les années The Police et sa carrière en solo comme « Roxanne », « Every Breath You Take », « Message in a Bottle » ou encore « Fields of Gold ».

La billetterie ouvrira ses portes vendredi 8 décembre à 10 heures.