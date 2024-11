Starmania en Corse : une première pour le spectacle culte

L’adaptation corse de l'opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon fait étape à Calvi et Borgo avec un casting insulaire. Une partie des bénéfices ira à l’association Rêves de Gosse Corse.





Le spectacle Starmania, opéra-rock emblématique de Michel Berger et Luc Plamondon, prend vie pour la première fois en Corse grâce à une adaptation locale. Cette version insulaire du show, exclusivement interprétée par des artistes corses, promet au public de l’île une immersion unique dans cet univers musical sans avoir à traverser la Méditerranée, puisque la troupe officielle ne propose pas de représentation en Corse.





La première représentation aura lieu ce samedi 2 novembre dans la nouvelle salle de spectacle Calvi-Balagne. Le spectacle sera ensuite présenté une dernière fois en Haute-Corse le samedi 16 novembre, au complexe sportif Paul Natali de Borgo. Ce projet ambitieux, piloté par une équipe de passionnés, a pour objectif d’offrir aux spectateurs un moment de rêve et de bonheur.





En outre, une partie des recettes de la soirée à Borgo sera reversée à l’association Rêves de Gosse Corse, renforçant l’engagement solidaire de l’équipe. Les billets sont disponibles sur corsebillet.co pour 40 euros à Calvi et 35 euros à Borgo, avec des points de vente physiques au Carrefour Market de Borgo et Espace Média de Bastia.



Une équipe insulaire dédiée



Ce projet est porté par des talents corses, incluant Joseph-Marie Dominici dans le rôle de Johnny Rockfort et Marie-Ange Tosi Abbati incarnant Stella Spotlight et Cristal. Aux côtés des chanteurs, les musiciens Antoine Beconcini, Gilles Cianfarani, Olivier Ratier, Jean-Paul Peretti, et Laurent Gueirard donneront vie aux compositions mythiques, tandis que Maureen Ballo, Clara Sautron, et David Serpi assureront les chorégraphies, orchestrées par Laetitia Brighi, également responsable de la mise en scène.