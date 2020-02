Sizzioni di Cori in Fronti Tàravu-Sartè-Valincu : sustegnu à Marcel Pennacchioni

"A sizzioni di Cori in Fronti Tàravu-Sartè-Valincu porta tuttu u so sustegnu à Marcel Pennacchioni, paisanu di Guargualè, chi eddu è innanzu à so famidda, dapoiu l’annata 1959 faccini à ligna di transportu scularu u ponti di Calzola-Pila Canali-Cugnocoli-Guargualè-Urbalaconu-Grussetu-Santa Maria Sicchè."

"Marcel travaddendi sempri à l’antica, fortu d’a parola datta in i scagni d’a CDC, chi a ligna era par eddu finu u 24 di frivaghju 2020. Ma fin’ava Marcel era sempri chjamatu par i servizii par veni à circa i documenti, è stu colpu nudda, avali ci so i leghji d’a mudernita è d’a francia, ci volli a ghjuvassi d’internetu, (...) un so usinosci.

So surtiti 3 « appel d’offre », Marcel un a sapputu nudda, è unu certu Michael Pelligrini sè pusizzionatu è a prisa à ligna.

Par avali i ziteddi un volani anda incu u corbillard d’a sucieta phoenix, cusi i ziteddi ani dittu (caru neru cu i vettri neri).

Tuttu u Tàravu hè dareti Marcel d’a Porti Poddu fin’a bocca di Verdi, dumandemu a la CDC di fà piantà sta cumeria. Unu frusteru un ha drittu a veni a caccia u travaddu à unu paisanu incu a cumplicita d’a CDC. Forza sta trappula vennara d’unu impieghattu è micca d’un’elettu. Chi u cristianu fussi pruffessoru o transpurtoru, un lagharemu pidda u travaddu di la ghjenta d’u locu par i frusteri o i stranghjeri."

C.-V. M