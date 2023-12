Sisco prépare un marché de Noël enchanteur au Domaine U Pozzu

La période des fêtes s'annonce chaleureuse à Sisco, où le marché de Noël prévu le dimanche 10 décembre de 10 à 19 heures promet une journée empreinte de féérie. Niché dans la magnifique verrière étoilée du Domaine U Pozzu, cet événement mettra en lumière les artisans, créateurs et producteurs du Cap Corse, dont le talent et la diversité satisferont les amoureux du shopping de Noël à la recherche de trouvailles 100% corses.



L'offre est vaste et variée, allant des produits locaux comme le miel, les huiles essentielles, les chocolats, les confitures et conserves, la biscuiterie, aux créations artisanales telles que bijoux, crèches et santons, rhum, couteaux corses, bougies, fromage et charcuterie, créations en tissu, savonnerie, poterie, bières, huiles, créations en bois, calendriers et cartes de vœux. Chacun de ces articles reflète le talent des créateurs du Cap Corse.

Le marché de Noël de Sisco s'érige dans une ambiance féérique sous la superbe verrière étoilée du domaine, ainsi que dans son parc boisé de pins laricio surplombant la mer. Les visiteurs pourront se délecter toute la journée de vin chaud, de chocolat chaud, de crêpes, de migliaccioli, et déguster sur place le repas d'hiver traditionnel composé de figatelli et pulenda. Les enfants ne seront pas en reste, avec une fontaine à chocolat à leur disposition, et une rencontre avec le Père Noël dans son salon, près de la cheminée, pour une photo mémorable.

Dès 18h, une atmosphère festive et chaleureuse envahira les lieux avec un apéritif animé par le groupe de chants corses I CANTERINI. Ce marché de Noël unique en son genre, en plus d'apporter la magie des fêtes, soutient activement les créateurs et producteurs locaux du Cap Corse. Une opportunité à ne pas manquer pour célébrer la saison des fêtes tout en contribuant au dynamisme de la communauté locale.