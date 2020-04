Série : une Île sur Amazon Prime

Après avoir été diffusée sur Arte en janvier dernier ( lire ici) , la série Une Île de Julien Trousseiller avec Laetitia Casta et Noée Abita (Ava, Mes Jours de Gloire, Le Grand Bain) est maintenant disponible sur la plateforme Amazon Prime . L'occasion, en cette période de confinement, de s’évader et de replonger dans les eaux du Cap Corse en compagnie de charmantes mais inquiétantes créatures marines.On retrouve aussi, dans les rôles principaux, Sergi Lopez, Alba Gaia Bellugi (Le Bureau des Légendes), Manuel Severi et Marie-Pierre Nouveau. Alors qu’il n’avait pas encore remporté son César du meilleur espoir masculin pour Les Misérables de Ladj Ly, Alexis Manenti joue le jeune Victor dans 3 épisodes sur les 6. Plusieurs comédiens corses sont également de la partie dont Henri-Noël Tabary, Cedric Appietto, Anna Filippi, Axelle Bossard et Antoine Albertini. Les deux premiers épisodes avaient été projetés en exclusivité au cinéma Le Régent en présence de l’équipe du film, le 6 décembre dernier.