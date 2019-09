Santa Lucia de Porto-Vecchio : rendez vous avec le Forum des activités Culturelles et Sportives des associations

Samedi 14 septembre toute la journée au Gymnase de Santa Lucia aura lieu le Forum des Activités Culturelles et Sportives des association de la commune.Des dizaines d'activités proposées aux enfants et aux adultes par les nombreuses associations et leurs bénévoles qui tous les ans s'investissent pour dynamiser ce village.





La rédaction