San Giuliano : Une journée portes ouvertes à l'INRAE de Corse

Le Centre INRAE (institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) de Corse ouvre son verger d’agrumes le samedi 16 décembre. L’objectif est de faire connaître et découvrir l’une des plus belles collections d’agrumes au monde au grand public.



Sur la côte Est de la Corse, à San Giuliano, INRAE et le Cirad ont installé dans les années 60 une collection d’agrumes unique au monde. Avec plus de 1 000 variétés, le verger constitue pour les chercheurs un précieux conservatoire de la biodiversité génétique de ces fruits. Pour cette journée portes-ouvertes, nous proposons une visite guidée du verger conservatoire. Les chercheurs, ingénieurs et techniciens (INRAE-Cirad) recevront le public de 9 heures à 15 heures sur le site de San Giuliano