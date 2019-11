Sainte Lucie de Porto-Vecchio : Le programme du mois de A Scola di Zia Peppa

En ce mois de Novembre A Scola di Zia Peppa vous invite à 3 événements :

-Du théâtre Samedi 9 novembre à 16h00 à l'Espace Culturel avec un classique de la littérature pour enfants Les Malheurs de Sophie jouée par la troupe I Chjachjaroni.Gratuit.

-De la Danse Mercredi 13 novembre à 16h00 avec le Spectacle pour enfants et adolescents Dimmi la tu O Furesta de la Compagnie de Danse Créa Corsica.Gratuit.

-le Samedi 23 novembre à 16h00 Rencontre autour du livre du Sociologue Jean Louis Fabiani Sociologie de la Corse qui sera notre invité et qui échangera avec l’écrivain Marc Biancarelli.Gratuit.