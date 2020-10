SIS de Corse : vittoria di U STC

Le communiqué du STC Pompiers





"Le Secrétariat National du STC secteur « Sapeurs-Pompiers » tient à remercier tous les personnels qui se sont engagé aux côtés de notre syndicat pour l’amener à la victoire lors des dernières élections de leurs représentants qui se sont déroulé du 2 au 12 octobre.

Le STC se positionne comme étant de loin la première force syndicale dans les SIS de Corse.

Au SIS 2B avec 497 votes soit plus de 88% des suffrages sur les 613 exprimés dans 4 des 5 collèges, le STC obtient 8 sièges sur 12 à la Commission Administrative et Technique et 4 sièges sur 5 au Conseil d’Administration. De même avec 464 votes soit 63 % des suffrages sur 734 exprimés, le STC emporte la totalité des 7 sièges au Comité Consultatif Des Sapeurs-Pompiers Volontaires. Au SIS 2A, c’est la totalité des 3 sièges pour les sapeurs-pompiers professionnels et 1 pour les administratifs et techniques qui sont remporté par le STC avec 82% suffrages exprimés et plusieurs des adhérents sont élus dans les collèges volontaires.

C’est assurément l’engagement des 2 sections Cismonte et Pumonte du STC à défendre et à porter la parole de l’ensemble des personnels qui est ainsi reconnu et validé. L’activité du STC n’est seulement pas vouée à la résolution des problématiques particulières dans chaque structure, puisqu’il continue de revendiquer, la mise en place d’une commission régionale visant à organiser l’harmonisation progressive du fonctionnement des 2 services d’incendie afin de mettre un terme le plus tôt possible à cette absurdité administrative et financière et obtenir la création d’un unique service régional d’incendie et de secours pour la Corse

Nous vous remercions par avance et nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugerez utile de demander."