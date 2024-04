Pupilles de la nation : des aides financières pour les personnes mineures et majeures





Les services de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONaCVG) de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont mobilisés pour accompagner les pupilles de la Nation, notamment ceux devenus majeurs.



Contrairement à une croyance répandue, la qualité de pupille de la Nation ne se limite pas à l'âge mineur et persiste tout au long de la vie sans condition de durée. Pour soutenir financièrement ces ressortissants, des aides sont disponibles sous certaines conditions de ressources. Elles peuvent couvrir divers besoins tels que les difficultés financières ponctuelles, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale, les frais de reconversion professionnelle, ou encore les dépenses exceptionnelles comme les frais d'obsèques.



L'ONaCVG peut intervenir à plusieurs reprises au cours de l'année civile en fonction de la situation financière de la personne. Il est à noter que ces aides ne sont ni déclarables ni récupérables sur une succession.



Les formulaires réglementaires sont disponibles dans les services départementaux de l’ONaCVG et peuvent être obtenus sur demande par voie postale, courriel ou téléchargement sur internet.



Pour plus d'informations ou pour effectuer une demande d'aide :



- En Haute-Corse, contacter le Service départemental de l’ONaCVG au 04 95 30 20 41 ou par courriel à sd2b@onacvg.fr.



- En Corse-du-Sud, contacter le Service départemental de l’ONaCVG au 04 95 21 42 81 ou par courriel à sd2a@onacvg.fr.



Les formulaires peuvent également être téléchargés sur le site internet de l'ONaCVG à l'adresse https://www.onac-vg.fr, dans la rubrique "démarches" puis "accompagnement". Une fois remplis, ils doivent être envoyés par voie postale au service de proximité concerné.