Pouvoir d’achat et cherté de la vie en Corse : le sénateur communiste Jérémy Bacchi interpelle Bruno Le Maire

Les habitants de la Corse sont confrontés à une hausse des prix qui dépasse celle du continent français, malgré les réductions de TVA appliquées sur l’île. Jérémy Bacchi, sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, a donc interpellé il y a quelques jours le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, Bruno Le Maire, sur la cherté de la vie en Corse et sur le pouvoir d’achat des personnes résidant sur l’île.



Pour lui " l’accès au carburant « classique » est très limité et la hausse des prix y est exponentielle. La configuration géographique de la Corse rend cette question particulièrement sensible. Par ailleurs, l’indemnité de trajet région Corse (ITRC) n’a pas été revalorisée depuis 2009 et s’élève à 220 euros." Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des habitants et habitantes de Corse, Monsieur Bacchi a demandé au ministre de prendre en compte les revendications des organisations syndicales pour : bloquer les prix du carburant et des produits de première nécessité, revaloriser l’indemnité compensatoire de frais de transports et son extension ainsi qu’une compensation pour les retraités Corses, et revaloriser l’IRTRC à 400 euros.