Conseils individuels personnalisés pour mieux gérer le patrimoine sur des thèmes variés : quelle essence planter, dégager ou élaguer, les coupes de bois d'œuvre ou de chauffage, la réglementation en forêt...

personnalisés pour mieux gérer le patrimoine sur des thèmes variés : quelle essence planter, dégager ou élaguer, les coupes de bois d'œuvre ou de chauffage, la réglementation en forêt... Réunions d'information et de vulgarisation, cycles de formation

et de vulgarisation, Développement de la capacité de production et de gestion de la forêt privée

et de gestion de la forêt privée Lutte contre le handicap du morcellement en regroupant les propriétaires

Sensibilisation des propriétaires aux enjeux environnementaux

Surveillance phytosanitaire par la participation du CNPF au réseau national du département santé des forêts.

« Ce séminaire est organisé dans le cadre de la convention nous liant à l’Office du Développement Agricole et Rural de la Corse » indique Paule Nicolaï-Pietri, Présidente du CNPF de Corse « Le séminaire de ce 18 avril permettra de mettre en lumière presque uniquement le chêne-liège, essence emblématique en Corse et endémique à la forêt méditerranéenne, présente en forêt privée sur notre territoire insulaire. Cette journée d’échanges sera l’occasion d’explorer la gestion de la ressource liège, de sa mobilisation jusqu’à sa transformation et son utilisation en produit fini ».De nombreux intervenants permettront de mettre en valeur les actions des différents acteurs du monde du liège : Université de Corse, Conseil de l'Ordre des Architectes de Corse, Institut Méditerranéen du Liège (IML), ODARC, Sindicatu di suvaraghji di Corsica, A Casa Nustrale, Silvacoop, CNPF Corse...Le séminaire sera également l’occasion d’ouvrir le dialogue autour de la filière liège afin de porter un regard sur son développement sur notre Île.: « Subériculture corse : déboires, renaissance et renouvellements »: Présentation des appels à projet à destination des propriétaires de suberaies et des exploitants forestiers dans le cadre du PSN 2023-2027.« La gestion forestière des suberaies : un préalable nécessaire aux valorisations ».« Modélisation de la suberaie insulaire par la technologie LIDAR »« L’isolation en granulés de liège brut : retours d’expériences et projet de développement »: Introduction du liège mâle dans les filières de production bio-sourcés d'isolants.: Utilisation du liège en tant qu’isolant et retardateur de flamme.« Quelle place pour le liège en architecture ? ».