Porto-Vecchio : Un été au théâtre avec I Chjacharoni

Tous les Mardis à 19h30 :





Tous les Mardis et mercredis à 21h15 :



Les Fourberies de Scapin

De Molière

Mise en scène de Toinou Massiani



Scapin, valet sans le sou, homme mûre, sympathique, débrouillard, hardi et dynamique, est rempli d’empathie pour la jeunesse.

Il usera de tous les stratagèmes, afin que les jeunes gens, mal éduqués, désobéissent aux volontés de leurs pères avares et déconnectés de la réalité. Scapin ne reculera devant rien afin que l'Amour triomphe.

La pièce de théâtre « Les fourberies de Scapin », écrite en 1671 par Molière ( 2ans avant sa mort), est une œuvre très, très largement inspirée de pièces antiques, datant de 300 ans avant Jésus Christ. Preuve que les sujets sur l’éducation, l’amour et l’incompréhension due au décalage de générations, sont inépuisables et absolument indémodables.

On dit que « Les Fourberies de Scapin », c’est une farce. En fait Molière écrit une comédie dramatique. Certes, on peut en rire à chaque acte, mais, au fond, Scapin est un être solitaire, à qui l’on ne dit jamais merci, qui cependant après avoir aidé, arrangé tout le monde, se voit laissé pour compte, seul….

Cette pièce est un tableau des relations humaines qui ne détonne pas du tout avec notre 21e siècle. Où lorsque l’on ne fait pas partie de la classe aisée, « Supérieure » ou « friquée », il ne fait pas bon vivre à trop les fréquenter. Une fois que vous avez servi de bouffon, ou de conseiller, ou de brave épaule réconfortante, vous serez congédié et invité à retourner dans vos bas quartiers.

L'histoire n'est qu'un éternel recommencement !





TOUT PUBLIC







Tous les mercredis à 19h30 :



Chuuuttt

Mise en scène de Stefan Litty « Dans l’atelier des rêves, on s’active ! mais… Chuuuttt… !On répare les rêves brisés, on recharge les rêves oubliés, on recycle les rêves accomplis… tout en… Chuuuttt… !

Quel secret se cache ici ? Connaissez-vous le rêve de Léon ? Qui est Épouvantine ?

Qui sont ces mystérieux ancêtres ? Que se passe-t-il dans le frigo ? Comment fait-on les bébés ? Pourquoi sont-ils toujours beaux ?...

Eh bien la réponse est… « Chuuuttt… ! »





JEUNE PUBLIC, à partir de 3 ans





Tous les jeudis à 19h30 : Les Malheurs de Sophie

D'après l'oeuvre de La Comtesse de Ségur

Mise en scène de Corinne Capanaccia



Cʼest lʼanniversaire de Mamie So ! Cʼest lʼanniversaire de Sophie ! Pauvre petite Sophie ! Elle a pourtant tout pour être heureuse : Une maman qui prend un soin tout particulier de son éducation, un cousin qui la défend toujours, une bonne qui est aux petits soins pour elle. Oui, mais voilà ...



Sophie est loin dʼêtre la petite fille modèle : Curieuse et aventureuse, elle commet bêtise sur bêtise ; elle n'en fait quʼà sa tête et il sʼy passe souvent de drôles de choses, au grand désespoir de tous.

Mais pourra-t-elle se sortir de tous les dangers ? Pas facile dʼexplorer la vie… Car désobéir, cʼest parfois grandir.





JEUNE PUBLIC à partir de 3 ans



Tous les jeudis à 21h15 :



"Scène ouverte aux artistes insulaires" 02 Juillet : Festival Courts en fête / Association Cinémotion





09 Juillet: Festival Courts en fête / Association Cinémotion





16 Juillet: Charlie Chaplin / Paul Mancini





23 et 30 juillet: Concert/MariDé (Pop rock electro)







06 et 13 Août: Concert/MariDé (Pop rock electro)







20 Août: Il me reste moi / Stéphanie Slimani & Benoit Olive





27 août: Cabaret- Cirque "Von Bretzel de Sisco"





03 septembre:Soirée de clôture / Foodtruck L'affamée









Théâtre de plein air - Usine à Liège, Port de Porto Vecchio Tarif unique 10 euros par spectacle - Réservation au 04 95 72 02 57 - www.facebook.com/ ichjachjaroni www.ichjachjaroni.wordpress. com

