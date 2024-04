Porto Vecchio : Rendez-vous ce jeudi au Café des aidants









Le prochain Café des Aidants se tiendra le jeudi 11 avril 2024 de 15h à 16h30 dans les locaux de Sud Corse Domicile, Immeuble Saint Jean, Quartier Poretta, à Porto Vecchio. Animé par la psychologue clinicienne Rose Menconi, cet événement mensuel accueille toutes les personnes en situation d'aidant dans un cadre convivial et propice aux échanges.



Le Café des Aidants offre l'opportunité aux proches aidants de se retrouver, d'échanger leurs expériences et de bénéficier du soutien de professionnels compétents. Pour plus d'informations ou pour consulter le calendrier du second semestre, veuillez contacter Sud Corse Domicile au 04 95 72 07 72.