Pollution des mégots : Global Earth keeper poursuit sa campagne de sensibilisation à Ajaccio

Avec sa campagne annuelle de sensibilisation sur la pollution des mégots Global Earth keeper veut alerter sur le fait que 40% de là pollution chimique en Méditerranée est générée par les restes de cigarette mais aussi mettre en avant le principe du « pollueur-payeur » qui va désormais s’appliquer à la cigarette. Plus précisément aux mégots de cigarette. Car si, les 1 700 tonnes de mégots ne constituent qu’1 % de la masse des déchets sauvages, ils représentent aussi un déchet sur deux dans l’espace public : 23,5 milliards chaque année sur la voirie, polluant chacun 500 litres d’eau.

Le tour de Corse de Global Earth keeper continue et la prochaine action de sensibilisation aura lieu le samedi 9 Juillet à 09h30 place Foch et port Tino Rossi à Ajaccio.