Orly reprend les vols commerciaux à partir du 26 juin

Le groupe ADP a annoncé dans un communiqué de presse qu'il pourrait reprendre les vols commerciaux depuis l'aéroport de Paris-Orly à compter du 26 juin. Les vols étaient suspendus depuis le 31 mars en raison de la pandémie de COVID-19 en France. « En anticipant cette décision de réouverture de Paris-Orly, le groupe ADP souhaite favoriser la reprise aussi rapide que possible de la connectivité, du tourisme et de l'activité économique. Il travaille à préparer cette réouverture dans des conditions sanitaires optimales », a expliqué dans le communiqué de presse Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP.

Cette réouverture ne sera pas totale ; le groupe ADP précise qu'elle se « fera progressivement en accompagnant la demande et en optimisant les infrastructures », à commencer par le secteur Orly 3. Cette réouverture dépendra aussi de la « levée des restrictions, d'ici à la mi-juin », comme Édouard Philippe l'a notamment annoncé ce jeudi. Plusieurs précautions seront prises, annonce ADP, comme le port du masque obligatoire, une signalétique « pour faire respecter la distanciation physique », des distributeurs de gel hydro-alcoolique ou l'adaptation des procédures de sûreté « pour limiter les contacts physiques ».

Autre dispositif mis en place, des caméras thermiques seront disposées aux arrivées pour permettre « une prise de température » des passagers qui arrivent à Paris et « être orientés, le cas échéant et s'ils le souhaitent, vers une prise en charge médicale à l'aéroport. » Les compagnies aériennes pourront prendre des mesures similaires « comme, par exemple, la prise de température à l'embarquement et la déclaration d'absence de symptômes. »