Équipements : Des gants et des sacs seront fournis aux participants pour assurer une collecte efficace et sécurisée des déchets.

Pause de midi : À 12h, tous les participants se retrouveront pour partager le verre de l'amitié. Ceux qui le souhaitent pourront organiser un pique-nique ou se rendre au restaurant.

Opération de Nettoyage de la Côte à Centuri : Appel à la Mobilisation GénéraleL’opération débutera à 9h avec un rendez-vous fixé sur le parking sud du plan de l'îlot de Centuri. La zone de nettoyage s’étendra de l’isthme de l'îlot Capense jusqu'à l'extrémité sud de la plage de Mezzana Mutte. Deux équipes convergentes seront constituées pour couvrir cette vaste étendue côtière.L'opération est ouverte à tous : enfants, jeunes, adultes, et même les personnes âgées. Les organisateurs soulignent qu'il y aura malheureusement suffisamment de déchets pour occuper tout le monde, même si certains petits déchets pourraient ne pas être entièrement ramassés.Les écoles de Centuri, Morsiglia et d'autres communes du Cap Corse, ainsi que certains médias locaux, pourront se joindre à l'événement selon leurs disponibilités.Soutien de la Mairie : La mairie de Centuri se chargera de collecter les déchets recueillis et de les transporter jusqu'à la déchèterie de Ersa, assurant ainsi une gestion adéquate des déchets récoltés.