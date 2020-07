Municipales : AEIV -EELV se félicite des résultats d’Europe Ecologie en Corse

Dans un communiqué AEIV -EELV se félicite des résultats sans précédents d’ Europe Ecologie les verts lors des élections municipales partout en France. "Les élus de AEIV (à Bastia grace à l'election de Pierre Savelli notre jeune militante Leslie Pellegri est élue en 8eme position , à Pigna où nous avons le premier adjoint Jérome Casalonga et à Quenza Pascal Legris) en Corse porteront les valeurs d’une écologie au plus proche des préoccupations locales. La victoire contre la droite affairiste de Porto Vecchio doit être saluée comme le signe d’un changement profond. Aussi AEIV appelle de ses vœux un grand mouvement citoyen pour l’écologie, pour une mise œuvre concrète de mesures d’urgences pour le climat et de solidarité pour la population, un nouveau rapport à notre nature et au vivant. Retrouvez nous sur notre site corse.eelv.fr