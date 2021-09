Les séries en questions ce mercredi 15 septembre à la médiathèque Duriani à Bastia

«Terreur en série ! Ce que le streaming fait au série d’horreur » sera le thème de cette soirée réservée aux adultes ! Sériphilie, séries chéries… Isabelle Casta fera le tour de la question. La sérialité, les « thanatofictions», et ce qu’on a coutume d’appeler l’urban gothic ou la « gaslamp romance » permettent d’intenses explorations, où se recroisent, de façon germinative, toutes les sciences humaines – dominées bien sûr par les questionnements esthétiques. C’est sur cette « porosité » que portent essentiellement les travaux d’Isabelle Casta auteur de nombreux écrits, articles et livres, sur la dark fantasy, la sérialité et les sagas vampiriques. Ses personnages fétiches qu’elle décrypte ? Ceux que l’on rencontre dans les œuvres de Gaston Leroux, Buffy et les vampires, Harry Potter….

Ce mercredi à la médiathèque B. Duriani, Centre Culturel Alb’Oru à Bastia à 18h30.



A noter que le 2 octobre, Isabelle Casta, participera à une table ronde qui aura lieu à cette même médiathèque dans le cadre des 700 ans de Dante et qui s'intitulera : «Dante et sa postérité». Elle abordera Dante dans la création artistique (cinéma - Jeux vidéo - littérature - peinture - musique).