« Les algues vertes » au cinéma le Studio à Bastia avec l'association A Rimigna

Le collectif A Rimigna rassemblant plusieurs associations, a programmé le vendredi 18 octobre à 18h30 au cinéma Le Studio à Bastia, la diffusion du film de Pierre Jolivet, « Les algues vertes ». la projection sera suivie d’un débat en présence d'Inès Léraud co réalisatrice et journaliste qui a investigué sur ce sujet et d'Adrien Jolivet acteur dans le film. Le débat portera sur le rôle des journalistes sur les sujets qui dérangent.

Une autre projection est prévue le samedi 19 à l'auditorium de Pigna à 15h.

Synopsis du film:

« À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ? »

Une BD, adaptation des algues vertes, a été éditée : l’histoire interdite, la bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, tirée de l'enquête menée par Inès Léraud sur le scandale des algues vertes.