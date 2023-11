Les Pères Noël motards di Corsica et les Potos à Moto se mobilisent pour Inseme

Les motards au grand cœur sont invités à participer, car cette année la balade aura une mission solidaire : soutenir l'association Inseme1. À l'arrivée sur la Place du Marché, des bénévoles de l'association accueilleront les motards avec une urne pour les dons libres (participation sans obligation) et la vente de billets de tombola.Les conditions pour participer à cette parade festive sont simples : avoir une moto homologuée, un permis et une assurance à jour, revêtir un déguisement de Noël, décorer la moto, et surtout apporter une bonne dose de bonne humeur ! Une distribution de friandises sera également prévue pour les petits et les grands.Pour une meilleure organisation, l'inscription à l'événement sur Facebook est recommandée. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook du groupe des Pères Noël Motards lien ici et sur la page des Potos à Moto lien ici . Préparez-vous à faire vrombir les moteurs pour une noble cause le 17 décembre prochain !