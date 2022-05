Législatives en Haute-Corse : Jean Hugues Noël Robert candidat dans le seconde circonscription

"Pour rétablir une confiance perdue le baron JHN Mariani (56 ans) sera, comme en 2017, candidat dans la seconde circonscription de Haute-Corse.

Hors des partis, des camps, des clans, ce simple citoyen propose pour la Corse et ailleurs un RIC périodique et une crypto monnaie locale.

Cette candidature régionaliste, souverainiste, veut redonner au peuple sa souveraineté nationale, populaire et monétaire, dans le respect du principe de subsidiarité" souligne t-il dans un communiqué qui fait état de "l'aggravation de la déconnexion entre élus et électeurs"