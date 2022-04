Législatives : en Corse, a Manca fera campagne avec l’Union Populaire

A Manca n’a jamais considéré et ne considère pas le terrain de la lutte institutionnelle comme étant l’élément central pouvant amener à une rupture avec le capitalisme. Cependant, dans le contexte actuel, aucun terrain de lutte ne doit être déserté, dès lors que les objectifs politiques sont clairs. Ainsi, à l’instar de ce qui s’est passé au Chili lors des dernières élections présidentielles, face à l’urgence climatique, démocratique et civilisationnelle, la nécessité d’un front unique réellement ancré dans une radicalité à gauche, y compris le temps d’une élection, est nécessaire. Loin de toute démarche sectaire, ces fronts populaires incarnant une résistance massive contre la barbarie capitaliste et fasciste nous paraissent vitaux, en Corse comme ailleurs.

L’avenir du peuple corse ne peut se dissocier ni s’extraire de l’avenir de l’Humanité, passe aussi par son droit légitime et spécifique à maîtriser son destin. Cette maîtrise ne peut que s’opérer par la levée progressive des tutelles et l’obtention de droits démocratiques nouveaux. Cela doit nécessairement passer à court et moyen terme par l’obtention d’une autonomie législative dans le cadre de l’article 74.

Nous prenons acte de la clarté avec laquelle les représentants insulaires de l’Union Populaire défendent cette position et ont la pertinence politique de ne plus opposer la question sociale à la question démocratique en Corse. Ils et elles nous l’ont encore précisé très récemment. Par ailleurs, nous partageons avec eux l’analyse selon laquelle la Corse doit faire coïncider son évolution institutionnelle avec une émancipation individuelle et collective, en rupture avec les logiques de prédations des profiteurs du complexe BTP-tourisme-grande distribution. L’autonomie doit être aussi synonyme de progrès social pour la jeunesse, les femmes et le monde du travail, à l’inverse de ce qui se passe en Polynésie. L’évolution statutaire de la Corse ne peut s’exonérer d’une clarification relative au projet de société.