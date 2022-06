Législatives en Corse : A Manca appelle à voter pour Romain Colonna

Le communiqué



Partout, y compris en Corse, la Macronie s’est vu infliger un revers au 1er tour des législatives. L’exception de la 1ere circonscription de la Corse du Sud, avec le ballottage à priori favorable pour L. Marcangeli, est amplement due, à l’hyper personnalisation de la campagne de ce dernier, sans omettre non plus les méthodes clientélistes, au moyen des emplois de la CAPA. Membre du parti « Horizon » fondé par Édouard Philippe, L. Marcangeli défend un programme néo-libéral et ce en conformité à son ancrage très à droite. Ce programme en tout point identique à celui de leur patron commun, Emmanuel Macron, s’attaque frontalement aux intérêts des classes populaires. De plus, l’hostilité réelle de L. Marcangeli à toute perspective d’évolution institutionnelle, le place objectivement aux antipodes des intérêts du Peuple Corse.

Sa gestion calamiteuse de la ville d’Aiacciu, où le béton coule à flot, en dit plus que de longs discours, sur ses visions pour notre pays. Cette droite ne peut donc prétendre en aucun cas à la défense du Bien Commun.

C’est pourquoi, A Manca appelle à battre ce soutien de Macron, en votant et en faisant voter pour le candidat Romain Colonna et sa suppléante Cécilia Costa le 19 juin prochain.

Cet appel spécifique, ne saurait constituer un chèque en blanc au profit de l’actuelle majorité nationaliste.

Dimanche prochain, Macron et sa violence sociale, Macron et sa totale négation des droits du Peuple Corse, doivent être mis au tapis.

C’est là l’enjeu principal de la période qui s’ouvre.