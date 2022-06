Législatives : Olivier Battistini, Reconquête!, félicite Valérie Bozzi pour son score

Les défaites sont toujours riches d’enseignements. Elles sont également parfois prometteuses de futurs bouleversements. Les citadelles ne sont pas toutes imprenables. C'est le cas ici. La droite, dans sa diversité, unie, s’impose comme la principale force politique face aux régionalistes- indépendantistes, hélas, compatibles en tout point avec la NUPES. Je félicite sincèrement Valérie Bozzi pour ces beaux résultats dans ce qui fut sa première candidature à une élection législative. Élue de terrain, elle a pour la Corse la même ambition que pour sa ville dont elle est le maire. Elle a su fédérer la droite autour de sa candidature, et ce, loin des logiques de parti et des funestes combinaisons d’appareils. Je me réjouis, une nouvelle fois, du beau score qu’elle a obtenu à Sartène – presque 48%. Je remercie chaleureusement les Sartenais pour ce soutien. Cette élection, à l’échelle nationale, est une sanction historique pour les politiciens déconnectés du réel, et une victoire tout aussi historique pour le camp national en général, le RN en particulier.