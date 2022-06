Le village de la parentalité revient à Corte les 17 et 18 juin

Lesaction portée par lecoordonné par l’Operata, et soutenu par la CAF de Haute-Corse, la MSA de Corse et la Collectivité de Corse. se déroulerontTous les évènements seront gratuits avec, comme clôture des échanges, le vendredi 17 juin, la projection du film documentaire «» au cinéma l’Alba et le samedi 18 juin, un spectacle d’improvisation théâtrale «» par la troupe les ProduTrac, sur la scène du Village Parentalité.Plus d’infos auprès de l’Operata, espace socioculturel du CPIE - A Rinascita, RdC Caserne Padoue à la Citadelle de Corte, au 04 95 61 03 43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr