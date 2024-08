Le documentaire

, réalisé en 2023 par Stephan Rytz, sera projeté en Corse lors de trois séances organisées par le Conservatoire d’espaces naturels Corse (CEN Corse) et l’association Pro-Pandion. Le film retrace le parcours de passionnés ayant réussi à réintroduire le Balbuzard pêcheur en Suisse. Ce rapace, autrefois persécuté en Corse, est aujourd’hui suivi de près sur plusieurs sites de l’île. Les projections auront lieu les 16, 17 et 19 septembre à Bastia, Corte et Ajaccio. Le prix du billet est de 5 €, avec des tarifs réduits pour certains publics. Les acteurs du film, Denis Landenbergue et Wendy Strahm, seront présents pour échanger avec le public après les séances.

« Le retour du Balbuzard »