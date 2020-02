Le programme des médiathèques d'Ajaccio du 2 au 7 mars

MEDIATHEQUE SAMPIERO (Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50)

· Tout au long du mois

Sélection mensuelle de Bandes dessinées



· Tout au long du mois

Exposition sur l’artiste FRIDA KHALO

Photobooth



· Mercredi 4 mars à 15h

Lecture à haute voix – LIRE ET FAIRE LIRE / M. TALAMONI



· Mercredi 4 mars à 16h

Ciné-Goûter



· Jeudi 5 mars à 18h

Book Club



MEDIATHEQUE DES CANNES (Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30)

· Jeudi 05 mars de 14h à 16h

« Club de Lecture » en partenariat avec Yassi Nasseri



· Vendredi 06 mars 14h

Visite au Musée Fesch autour «les femmes dans les tableaux » (Vierge Marie, saintes, mère et sœurs de l'Empereur Napoléon Ier).

Inscription UNIQUEMENT en Médiathèque- Rendez vous au Musée



· Samedi 07 mars de 14h à 16h

Ciné Club- Cycle Comics « Avengers »

Ados-Adultes



· Samedi 07 mars de 14h à 16h

Participation à la manifestation nationale Printemps des Poètes

Spectacle musical Boris Vian avec Empreintes Impériales



· Du 07 au 23 mars : Printemps des Poètes sur la thématique du « Courage »

Mise en lumière de deux femmes d’exception : Simone Veil et Irena Sendler dans le monde de l’Holocauste



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR (Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40)

· Mercredi 4 mars à 10h

Bébé lecteur



· Jeudi 5 mars à 16h

Atelier d’écriture Adultes



· Samedi 7 mars à 17h

Club de lecture



· samedi 7 mars à 14h

Journée de la Femme : animation sur les femmes qui ont marqué l'Histoire et projection thématique





MEDIATHEQUE SAINT JEAN (Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81)

· Mardi 3 mars à 14h

Jeux et animations en langue corse – Tout public



· Mercredi 4 mars à 14h

Ciné-Club - Jeune public



· Mercredi 4 mars à 16h

Atelier robotique – Jeune public