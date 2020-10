Le dispositif des Groupes de parole de Calvi étendu à toutes les écoles

La Ville de Calvi, en collaboration avec le Pôle Enfance et Jeunesse, a souhaité proposer gratuitement, au Centre social Cardellu, le dispositif mis en place par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse : l’Ecole des Parents et des Educateurs, dont le rôle est d’accueillir, informer et accompagner les familles, notamment lors de groupes de parole et d’échange réunissant parents et psychologues.Devant le vif succès rencontré depuis quelques années au sein de l’Ecole maternelle Cardellu, le groupe de parole a été étendu aux autres écoles communales, conformément à l’engagement pris par Hélène Astolfi, Adjointe au Maire en charge des Affaires sociales.Le planning est le suivant :▪️Ecole Cardellu : les lundis 2 novembre et 7 décembre de 9h30 à 11h30.▪️Ecole Loviconi : les jeudis 5 novembre et 3 décembre de 9h30 à 11h30.▪️Ecoles Santore et Bariani : les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre de 9h30 à 11h30.L’École des Parents et des Educateurs accompagne et aide les parents dans leurs difficultés, petites ou grandes, avec une démarche pédagogique et non normative où chacun bénéficie d’un suivi unique et adapté.Renseignements : Centre social Cardellu ~ Tél. : 04 95 34 47 59.