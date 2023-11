« Le cœur ne se divise pas » : Le Cardinal Bustillo dédicace son livre à ND de Lourdes à Bastia

Ce samedi 2 décembre à 15h30 sera présenté en la salle de conférence de l’église ND de Lourdes, le livre « Le cœur ne se divise pas » en présence des co-auteurs : Son éminence le Cardinal Bustillo et le journaliste Nicolas Diat.



« Ce livre est en fait une interview de deux évêques par le journaliste Nicolas Diat » explique le Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes, paroisse qui organise cet évènement. « Mgr Edgar Peña Parra est substitut de la Secrétairerie d’État au Vatican et Mgr François Bustillo est évêque d’Ajaccio, un évêque pasteur donc qui vient d’être créé cardinal par le pape François. Le Pape qui d’ailleurs a préfacé l’ouvrage »

Le livre du journaliste est donc une succession de questions-réponses. Mgr Edgar Peña Parra, nonce apostolique, né au Venezuela, a voyagé sur tous les continents pour représenter le Pape. Mgr François Bustillo, religieux franciscain conventuel, ancien supérieur du couvent de Lourdes, a vu le jour en Espagne. C’est un évêque de terrain.

« Avant ces conversations, ils ne se connaissaient pas » souligne le journaliste qui précise que ce livre est le premier tome d’une série d’entretiens menés par lui sur l'unité de l'Église. « Pourtant, malgré des vies souvent opposées, ils partagent une vision étonnamment proche de l’avenir de l’Église, de la foi et de son enseignement » explique encore N. Diat.