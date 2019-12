Le Programme des médiathèques d'Ajaccio du 16 au 21 décembre

Programme des animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 16 au 21 décembre

Médiathèque des Cannes - Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

Médiathèque Saint Jean - Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

Médiathèque Sampiero

Médiathèque des Jardins de l'Empereur

- mercredi 18 décembre à 10h30 : Atelier créatif "Décorations de Noël" (A partir de 4 ans)- samedi 21 décembre à 10h30 : Comptines pour les tout-petits (Spécial Noël)- samedi 21 décembre à 14h00 : Club de jeux (A partir de 8 ans)- mercredi 18 décembre à 17h00 : Atelier Philo- Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50- mercredi 18 décembre à 10h00 : Bébés lecteurs (6/18 mois)- mercredi 18 décembre à 10h45 : Histoires musicales (2/3 ans)- mercredi 18 décembre à 14h00 : Atelier Pop Up "Bonne année" (A partir de 8 ans)- mercredi 18 décembre à 16h30 : Spectacle "La folle vadrouille de Noël"- Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 18 décembre à 10h30 : Atelier "Bébé signe" (18 mois/3 ans)- mercredi 18 décembre à 16h00 : Ciné-goûter des tout-petits (2/ 6 ans)- jeudi 19 décembre à 17h00 : Mes premiers mots en langue des signes (3/6 ans)- samedi 21 décembre à 14h00 : Atelier couture (A partir de 10 ans)