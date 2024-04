Le PCF de Corse critique le vote des sénateurs insulaires contre le droit de grève





Dans un communiqué, le Parti Communiste Français (PCF) de Corse a vivement critiqué le vote des deux sénateurs de l'île en faveur de la proposition de loi visant à limiter le droit de grève dans les services de transports de passagers.



Le Sénat a récemment adopté la proposition de loi du groupe centriste qui vise à restreindre la grève aux heures de pointe pendant 30 jours par an, touchant aussi bien le transport maritime que terrestre. Les sénateurs de gauche, dont communistes, socialistes et verts, se sont opposés à cette proposition.



Le texte adopté prévoit des sanctions disciplinaires pour les agents en grève qui ne respecteraient pas les décisions de l'Autorité organisatrice des transports en matière d'amplitude horaire et d'effectifs réquisitionnés. Les agents grévistes doivent désormais annoncer leur intention de faire grève au moins 72 heures à l'avance et s'arrêter au minimum 1 jour.



Le communiqué du PCF de Corse dénonce ce vote comme "réactionnaire contre le monde du travail et le droit de grève", soulignant les contradictions entre les choix politiques des sénateurs insulaires et les positions prises localement en faveur de l'autonomie et de la non-régression sociale.



Le PCF appelle à une consultation populaire par référendum sur l'ensemble du projet d'autonomie, incluant la réforme constitutionnelle et la loi organique, afin que les Corses puissent exprimer leur position sur ces questions cruciales pour l'avenir de l'île.