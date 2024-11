Le spectacle "Le Jazz de Jeanne", inspiré de l'univers musical de l'immense actrice Jeanne Moreau, plonge les spectateurs dans un tourbillon d'émotions, alliant théâtre, musique et poésie. À découvrir les 29 et 30 novembre, dans deux lieux emblématiques de Corse.



Le théâtre et la musique se rencontrent pour rendre hommage à une des plus grandes figures du cinéma et de la chanson française. "Le Jazz de Jeanne" est un spectacle musical et théâtral qui revisite l’œuvre de l’inoubliable Jeanne Moreau, à travers ses chansons les plus célèbres et d’autres moins connues, interprétées avec passion par Fabienne Marcangeli.



Malgré ses quatre albums et un répertoire écrit par de grands poètes tels que Rezvani, Duras, Genet ou Prévert, Jeanne Moreau n'a jamais voulu se définir comme chanteuse. Elle disait d’ailleurs : « Chanter, c’est une jolie façon de s’exprimer. Voix toutes les émotions, tous les messages que l’on peut faire passer en trois ou quatre minutes ». Cette philosophie imprégnée de simplicité et de vérité transparaît dans chaque morceau, et c’est exactement ce que le spectacle cherche à transmettre.



Au fil de scènes tirées de films cultes comme Ascenseur pour l’échafaud, Journal d’une femme de chambre, Jules et Jim, Modérato Cantabile ou encore La Vieille qui marchait dans la mer, le public (re)découvrira l'univers musical de l’actrice et chanteuse, dans une mise en scène où se mêlent émotion, poésie et énergie. Fabienne Marcangeli, à la conception et à l’interprétation, est accompagnée de Jef Roques, arrangeur et guitariste, et de Daniel Delorme dans le rôle de l’interprète. Ce trio talentueux propose une expérience unique qui rend hommage à l’élégance et la profondeur de Jeanne Moreau.





Les dates à ne pas manquer :



Médiathèque de Ghisonaccia , vendredi 29 novembre, à 17h30

, vendredi 29 novembre, à 17h30 Église St Luxor de Vignal, samedi 30 novembre, à 18h00



Venez vivre un moment magique, où musique et théâtre se rencontrent pour célébrer le génie artistique de Jeanne Moreau. Ne manquez pas cette occasion de redécouvrir son héritage, empli de poésie, de sensualité et de jazz.