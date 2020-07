Le Festival de Lama lance son été de cinéma !

C'est à un départ en fanfare que nous convie l'association du Festival du film de Lama ce mercredi 15 juillet en recevant le réalisateur Olivier Arnold.



Cet enfant du village est depuis toujours fasciné par le cinéma. Une passion qui va guider ses choix personnels et professionnels. Après des études d’Histoire avec une option en Histoire du cinéma de 1998 à 2003, il devient professeur d’histoire-géo dans un collège de Mulhouse. Mais le cinéma ne le quitte jamais. A partir de 2006, il monte un ciné-club dans son établissement et s’attaque à la réalisation de courts métrages, dont plusieurs reçoivent des soutiens institutionnels et sont remarqués dans divers festivals. Le dernier en date, L’homme est un oiseau sans ailes, réalisé sous sa direction par les élèves de son ciné-club a obtenu plusieurs récompenses et a été particulièrement remarqué pour l’originalité de son style. Il sera projeté avec d’autres – dont l’étonnant Départ en Fanfare avec Jean-Claude Dreyfus – à la Casa di Lama, ce mercredi 15 juillet, à partir de 17h. Olivier présentera son travail et échangera avec le public à l’issue des projections.



L’association du Festival et la Municipalité de Lama ont pris toutes les précautions qui s’imposent pour faire respecter les gestes barrières et les contraintes sanitaires (gel hydro-alcoolique et masques à disposition) afin de passer un moment convivial en toute sécurité.



Le Festival du film de Lama présente…Un été au Cinéma avec Olivier Arnold

Mercredi 15 juillet à 17h – Casa di Lama