Afin de permettre au plus grand nombre d’assister à la Procession et à la Messe de Lavasina, la Communauté d’Agglomération de Bastia vous informe qu’une navette ViaBastia sera gratuite ce samedi 7 septembre 2024 : Départs Place St Nicolas (devant l’Office de Tourisme) à 20h15 et 20h30 – Retours Lavasina après la Messe.

Plus d’informations : 04 95 31 06 65